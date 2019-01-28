Полиция задержала подозреваемого в похищении картины Куинджи из Третьяковки

Полиция задержала подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного разыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как сообщает Интерфакс, подозреваемый — 31-летний мужчина, которого уже задерживали по подозрению в хранении наркотиков (ст. 228 УК) в декабре 2018 года. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, полиция также обнаружила саму картину. Ее нашли в поселке Заречье в Одинцовском районе Подмосковья. Подозреваемый спрятал полотно на территории строящегося объекта.

В данный момент полиция устанавливает возможных соучастников преступления. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник передавало, что полиция не исключает версию о том, что к похищению мог быть причастен сотрудник музея.

О краже картины «Ай-Петри. Крым» стало известно вечером 27 января. Пользователи соцсетей сообщали, что к картине подошел мужчину, по одежде похожий на сорудника музея, вытащил полотно из рамы и удалился. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 164 УК (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Архип Куинджи — русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. Он родился в Мариуполе 27 января 1842 года, художнику могло бы исполниться 177 лет. Его картина «Ай-Петри. Крым» является образцом горного пейзажа. Она создавалась в период 1898-1908 годов, точная дата создания не установлена. Полотно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.