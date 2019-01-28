ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступили 77% россиян

Против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды выступили 77% россиян, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который приводит РИА Новости.

«Свою точку зрения опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос уже решен, эти острова принадлежат России (29%). Каждый десятый (10%) утверждает, что мы отвоевали эти острова», — говорится в исследовании.

За передачу Курил выступили 14% респондентов, которые считают, что это необходимо для заключения мирного договора между Россией и Японией.

«Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой намек на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества», — утверждает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его мнению, россияне «боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны», к которым в том числе относится вопрос принадлежности Курил.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, который подразумевает передачу Японии спорных Курильских островов. МИД России заявлял, что готов подписать соглашение, если японские власти признают итоги Второй мировой войны в полном объеме.

Заключению мирного соглашения между двумя странами препятствует территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, возникший в середине прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.