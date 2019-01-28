Австралия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Австралия признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, сообщается на сайте австралийского Министерства иностранных дел.

«Австралия признает и поддерживает спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо во вступлении в должность временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы и до тех пор, пока не будут проведены выборы», — говорится в заявлении ведомства.

Австралия также призвала Венесуэлу переходить к демократии «как можно скорее».

«Мы призываем все стороны конструктивно работать над мирным разрешением ситуации, включая возвращение к демократии, уважение верховенства закона и защиту прав человека в Венесуэле», — добавила министр иностранных дел Мэрис Пейн (цитата по The Guardian).

Читайте также Оранжевое настроение. Почему российские власти так переживают за режим Мадуро

23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп признал его «переходным президентом». В ответ на это действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в стране госпереворот.

Помимо США и Австралии, Гуайдо поддержали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Израиль. За правительство Мадуро выступили Россия, Боливия, Иран, Куба, Мексика, Сирия, Турция и Уругвай.