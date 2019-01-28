Австралия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Австралия признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, сообщается на сайте австралийского Министерства иностранных дел.
«Австралия признает и поддерживает спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо во вступлении в должность временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы и до тех пор, пока не будут проведены выборы», — говорится в заявлении ведомства.
Австралия также призвала Венесуэлу переходить к демократии «как можно скорее».
«Мы призываем все стороны конструктивно работать над мирным разрешением ситуации, включая возвращение к демократии, уважение верховенства закона и защиту прав человека в Венесуэле», — добавила министр иностранных дел Мэрис Пейн (цитата по The Guardian).
23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп признал его «переходным президентом». В ответ на это действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в стране госпереворот.
Помимо США и Австралии, Гуайдо поддержали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Израиль. За правительство Мадуро выступили Россия, Боливия, Иран, Куба, Мексика, Сирия, Турция и Уругвай.