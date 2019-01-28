Правительство повысит пособия ветеранам и инвалидам с 1 февраля

Правительство России приняло решение повысить на 4,3% размер пособий ветеранам и инвалидам с 1 февраля 2019 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно постановлению, коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций будет достигать 1,043. В 2018 году данный показатель составлял 1,025.

Новый порядок индексации будет распространяться на выплаты ветеранам, инвалидам, гражданам, имеющим детей, а также при обязательном социально страховании от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин предложил ежегодно выделять материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а не только по случаю юбилейных дат.

По подсчетам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 1 ноября прошлого года в России проживало 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей. Голикова заявила, что в 2019 году выплата ветеранам составит 44 тысячи рублей.