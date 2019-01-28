«Черная пантера» получила главную премию Гильдии киноактеров США

Главную премию Гильдии киноактеров США получил фильм «Черная пантера» режиссера Райана Куглера за лучший актерский состав в художественном фильме. Блокбастер также удостоен премии за лучшую команду каскадеров.

BLACK PANTHER DOES IT! They take home the Actor®#sagawards pic.twitter.com/zZncxS8M6d — SAG Awards® (@SAGawards) January 28, 2019

Лучшей актрисой стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена». Приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

Телепроект «Это мы» победил в номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале». В категории лучших составов комедийных сериалов выиграл «Удивительная миссис Мейзел».

25-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США прошла в Лос-Анджелесе. Она вручается с 1995 года и считается одной из самых престижных в мире киноиндустрии. В 2018 году на главную награду претендовали такие кинокартины, как «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась» и «Безумно богатые азиаты».