СК в Омске начал проверку сообщений о воспитательнице детсада, которая связывала детей и заклеивала им рот скотчем

Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку сообщений в СМИ и социальных сетях о том, что воспитательница одного из детских садов связывала детей и заклеивала им рот скотчем.

«В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК», — говорится на сайте ведомства.

Ранее жительница Омска написала во «ВКонтакте», что несколько месяцев назад в группу, куда ходит ее младший сын, пришла новая воспитательница Лариса Носик. По слова женщины, она связывала детей, заклеивала им рот скотчем, а потом запугивала, чтобы они ничего не рассказывали родителям.

В департаменте образования Омска позднее сообщили, что воспитательница написала заявление по собственному желанию: «С 25 января в учебном учреждении не работает. По обращению родителя в пятницу директор создала комиссию по проверке изложенных фактов».