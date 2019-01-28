В Бразилии увеличилось число жертв из-за прорыва дамбы до 58 человек

Количество жертв из-за прорыва дамбы в Бразилии увеличилось с 34 до 58 человек, сообщило Associated Press со ссылкой на управление гражданской обороны страны.

По данным ведомства, еще 305 человек числятся пропавшими. Число погибших увеличилось после того, как спасатели обнаружили погребенной под грязью автобус.

Ранее генеральный директор компании Vale Фабиу Шварцман, которой принадлежала дамба, заявлял, что надежды найти кого-либо из пропавших живыми почти нет.

Напомним, трагедия произошла 25 января. В тот день произошел прорыв дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Потоки воды и грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.

После этого бразильский суд заблокировал на счетах Vale 1 млрд реалов (265 млн долларов), а прокуратора подала ходатайство о блокировке еще 5 млрд реалов (1,3 млрд долларов) для покрытия ущерба.