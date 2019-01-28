В магаданском управлении ФСБ украли 12 кг золота

Тихоокеанский флотский военный суд начал рассмотрение дела о краже 12 кг золота стоимостью около 22 млн рублей из управления ФСБ по Магаданской области, сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, в 2013–2015 годах следователь Константин Костенко похитил три золотых самородка, а потом заменил их менее «драгоценными металлами». Золото, хранившееся в кабинете у Костенко, являлось вещественным доказательством по нескольким делам, которые вел следователь.

Костенко задержали в 2017 году и отправили под домашний арест, однако в 2018 году меру пресечения ужесточили, отправив следователя в СИЗО. Сторона обвинения утверждала, что следователь уже переоформил на подставных лиц имущество, купленное на деньги от проданного золота, а для общения отказался от использования телефонной связи, оставив как канал коммуникации только Skype и WhatsApp.

Сам обвиняемый вину отрицает. «Ключи от кабинета Костенко, где якобы произошла подмена золота, имели и другие сотрудники управления ФСБ по Магаданской области»,— заявил адвокат подсудимого Сергей Радмаев. По его словам, у Костенко не нашли ни золотых самородков, ни дорогостоящих покупок.

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, так как в деле фигурируют сведения, содержащие государственную тайну. Ожидается, что приговор вынесут в феврале, отметил «Коммерсант».