СК возбудил дело против алтайского депутата, избившего после корпоратива двух женщин и подростка

В республике Алтай Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нанесении побоев (ст. 116 УК) против депутата Совета депутатов Чемальского района Юрия Корнеева, об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Следствие подозревает Корнеева в избиении двух женщин и подростка в конце декабря 2018 года в кафе «Чемальское подворье», находящемся в селе Чемал. В СК считают, что депутат действовал «в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений».

Корнеев ранее заявил ТАСС, что случившееся является провокацией: «Прошло освидетельствование сотрудников кафе – нет ни ссадин, ни синяков, ничего. Я всю жизнь в спорте, в единоборствах, если бы я вступил в драку у них бы следы остались», – сказал он агентству, добавив, что его провоцировали, «подросток вылетел и ударил». Депутат сообщил, что из-за произошедшего у него был подвывих челюсти.

Напомним, в конце декабря прошлого года управление СК по Республике Алтай начало проверку сообщений СМИ о том, что Корнеев избил управляющую кафе, певицу и 14-летнего родственника одной из пострадавших. Инцидент произошел из-за того, что депутат отказался оплачивать счет после новогоднего корпоратива.

Официантка позвала управляющую кафе, которой Корнеев нанес побои. Также он ударил присутствовавшую на мероприятии в качестве певицы 59-летнюю местную жительницу и ее 14-летнего внука, который за нее заступился.