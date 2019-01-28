В Симферополе завели уголовное дело против мужчины, облившего краской памятник «вежливым людям»

Управление МВД по республике Крым возбудило уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК) в отношении жителя Симферополя, облившего в ночь на 28 января красной краской памятник «вежливым людям» на улице Карла Маркса, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

Памятник "Вежливым людям" в Крыму очистили от краски https://t.co/MQWtPlE9b3 pic.twitter.com/6ZFdQK124L — РИА Новости (@rianru) January 28, 2019

Фотографии с места проишествия опубликовали «Вести.Крым»: помимо самого памятника краской также оказалась испачкана находившаяся рядом табличка с датой поднятия российских флагов над зданиями Совета министров и Верховного Совета Крыма. За ночь их очистили от краски.

Мужчину вскоре задержали, по данным МВД, он был пьян — на него также составили протокол по статье 20.21 КоАП (нахождение в общественных местах в состоянии опьянения). Как уточняют «Вести.Крым», мужчине около 35 лет, свои действия он объяснил «недовольством властью».

Памятник «вежливым людям» появился в Симферополе в июне 2016 года. Его посвятили российским военным без опознавательных знаков, появившимся на полуострове в конце февраля 2014 года и до проведения референдума в марте блокировавшим действия украинских войск.

Изначально власти России отрицали присутствие военных на полуострове, однако затем признали, что войска «обеспечивали спокойствие» в ходе подготовки референдума. Украина и страны Евросоюза не признали его итогов.