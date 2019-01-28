«Открытая Россия» объявила о планах зарегистрироваться в России

Руководители движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия» намерены направить документы в российский Минюст для получения официальной регистрации в стране, говорится в сообщении телеграм-канала движения.

«Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять свое право на существование и работу в родной стране нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем», — говорится в заявлении.

В разговоре с РБК пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич объяснила, что теперь необходимо изменить устав организации, а потом провести собрание как минимум в 43 отделениях страны. «Сейчас у нас в уставе прописано, что для образования регионального отделения надо 20 человек. А по закону — три человека», — отметила Грязневич.

Напомним, в январе в России возбудили первое уголовного дела о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) в отношении члена федерального совета движения «Открытой России» Анастасии Шевченко.

За предыдущий год у Шевченко уже было два административных нарушения за участие в публичных мероприятиях движения (ст. 20.33 КоАП). Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечал, что за три года с момента появления статьи в КоАП по ней привлекали исключительно активистов «Открытой России».

После этого «Открытая Россия» разместила открытое письмо к Совету по правам человека (СПЧ) с призывом помочь с закрытием уголовного дела против Шевченко. В ответ СПЧ попросил Генеральную прокуратуру проверить законность возбуждения уголовного дела.

В СПЧ также напомнили, что Шевченко не имеет отношения к британской организации «Открытая Россия», внесенной в реестр «нежелательных организаций», а является членом федерального совета одноименного незарегистрированного движения, которое действует только на территории России.