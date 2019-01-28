Раненных при задержании на Азове украинских моряков перевели из медчасти в «Лефортово»

Раненных при задержании в Керченском проливе трех украинских моряков перевели из медчасти московского СИЗО-1 «Матросская тишина» в СИЗО-2 «Лефортово», написал в фейсбуке адвокат Николай Полозов.

В СИЗО-1 их адвокатам сообщили, что по ходатайству следователя матросов Андрея Аретеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку выписали еще в субботу 26 января.

В течение суток следователь обещал передать в «Лефортово» разрешение на вход для адвокатов, однако Полозов в своем посте сомневается, что это произойдет так скоро — «в связи с имеющимися объективными организационными сложностями».

Читайте также Держали безмолвную оборону. 24 украинских моряка оставлены в России под стражей до конца апреля

Напомним, все остальные задержанные с момента доставки в Москву в конце ноября также находятся в «Лефортове». Ранее Лефортовский районный суд продлил им срок ареста до 24 апреля.

Их задержали 25 ноября, когда в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляла, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, но не получил на них ответа.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила обвинение 24 украинским морякам (по части 3 статьи 322 УК РФ) в «незаконном пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».