В Саратове уволили чиновницу после субботника, во время которого учителя на морозе собирали снег в мешки
В Саратове после проверки, проведенной из-за субботника, на который вывели учителей школы №95, уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района. Об этом сообщается на сайте администрации города. По данным «Версии в Саратове», речь идет о Надежде Минаевой.
По результатам проверки также объявили выговоры замглавы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы № 95 Ирине Пархоменко.
«При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, – погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного – корень подобных казусов», – сказал глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев.
Он добавил, что «данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников», которые по его словам, поручают свою работу третьим лицам «вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля».
Напомним, 26 января в твиттере появилось сообщение, что учителей саратовской школы №95 вывели на субботник в двадцатиградусный мороз, во время которого они собирали снег в мешки. Позже власти города информацию подтвердили и решили провести проверку.