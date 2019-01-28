Сотрудница ФБК рассказала о попытке силовиков завербовать ее в обмен на помощь с лечением матери
Офис-менеджер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ольга Булаева рассказала о попытке сотрудников правоохранительных органов завербовать ее, обращение женщины опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live».
Так, на прошлой неделе двое мужчин в форме дежурных по станции остановили ее в вестибюле станции метро «Автозаводская» и потребовали представиться, сказав, что у них есть на нее ориентировка. Когда та полезла за паспортом, они «схватили ее под руки и затолкали в подсобное помещение, которое находилось в том же вестибюле».
Когда она попыталась позвонить юристам, дежурные выбили телефон у нее из рук и передали находившемуся там мужчине, который представился Дмитрием. Тот также не дал ей позвонить адвокатам, поскольку юристы в ФБК якобы «ненастоящие» и не смогут помочь ей с неким уголовным делом — его подробностей он не приводил.
«Мы знаем, что у вас болеет мама, что вы находитесь в трудной жизненной ситуации.
Мы хотим помочь с лечением вашей матери и исправить ваше финансовое положение в обмен на сотрудничество»,
— вспомнила Булаева его слова после этого. В ответ на ее отказ он стал требовать не рассказывать никому об их встрече и угрожал ей тем, что его сотрудники «заедут к ней» на выходных.
В ФБК пообещали обратиться к министру внутренних дел и главе Федеральной службы безопасности с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни и фактах запугивания.