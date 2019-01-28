В МВД предупредили о волне беженцев из Таджикистана после переброски в страну боевиков ИГ

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов рассказал о переброске из Пакистана в Таджикистан боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство», которая может повлечь большой наплыв беженцев. Его слова на итоговой коллегии МВД по Татарстану приводит РИА Новости.

По данным Зубова, ИГ перебрасывает боевиков «в массовом порядке неизвестными вертолетами», планируя «масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев» в сторону России.

После этого Зубов призвал полицейских усиленно проверять приезжих из Таджикистана и Узбекистана: те, по его словам, хоть и стали вести себя «более законопослушно», но «та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления, они изначально требуют нашего повышенного внимания». Что именно он имел в виду, замглавы МВД не уточнил.

По данным Федерации мигрантов России, наибольшее число мигрантов, в том числе и трудовых, приезжают в Россию из Узбекистана и Таджикистана. Так, за первые девять месяцев прошлого года в страну прибыли более 3,4 млн граждан Узбекистана и 1,7 млн граждан Таджикистана, почти каждый второй — с рабочими целями.