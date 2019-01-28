Роскомнадзор разблокировал еще 19 тысяч IP-адресов

Роскомнадзор снял ограничения с 19 тыс. IP-адресов, которые были заблокированы в рамках ограничения доступа к мессенджеру Telegram, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По словам представителя Роскомнадзора, разблокированным оказались подсети, принадлежащие Aruba S.p.A., Vultr Holdings и SoftLayer. Такое решение приняли, потому что подсети больше не используются мессенджером для обхода блокировки.

Ранее ведомство сняло ограничение доступа со 130 тыс. IP-адресов, принадлежащих компании Microsoft, а также с 2,7 млн IP-адресов облачного провайдера Amazon по той же причине.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в соответствии с решением Таганского суда Москвы в апреле прошлого года, после того как руководство компании отказалось предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей.

Роскомнадзор осуществляет ограничение доступа к запрещенным ресурсам по IP-адресу, однако мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства российских пользователей. При этом в ходе блокировок был заблокирован ряд нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google и Amazon.