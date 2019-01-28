Футбольные сборные ЛНР и Нагорного Карабаха встретятся на Евро-2019 среди непризнанных стран

В польском Кракове 27 января состоялась жеребьевка чемпионата Европы CONIFA 2019 года среди сборных непризнанных стран, говорится на сайте организации.

Евро-2019 CONIFA пройдет в июне в Нагорно-Карабахской республике, точные даты еще не объявлены. Хозяева чемпионата попали в первую группу и встретятся на поле с футболистами самопровозглашенной Луганской народной республики и сборной Лапландии — живущих в Скандинавии саамов.

Во второй группе оказались сборные Абхазии, графства Ниццы и республики Чамерии. В третью группу попали сборная Сардинии, Донецкой народной республики, а также победитель двух предыдущих Евро — команда Падании, выступающих за свою независимость северных итальянских провинций. В последней группе — республика Западная Армения, Южная Осетия и Секейский край, непризнанная венгерская автономия на территории Румынии.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (CONIFA) появилась в 2013 году и объединила сборные, не являющиеся членами FIFA и UEFA. Помимо чемпионата Европы она также проводит свой чемпионат мира — победительницей прошлогоднего мундиаля в Лондоне стала сборная Закарпатья.