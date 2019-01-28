Минкульт объявил о проверках в российских музеях после кражи картины Куинджи

Минкульт поручил начать проверки систем безопасности крупнейших музеев страны после того, как из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщил ТАСС.

«После проведения комплексной проверки [безопасности в Третьяковской галерее] будут выработаны конкретные рекомендации. В том числе и по дисциплинарным взысканиям к лицам из Третьяковской галереи», — заявил директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов.

Кононов также уточнил, что по поручению главы Минкультуры Владимира Мединского проверят договоры об охране музеев между министерством и Росгвардией.

О краже картины «Ай-Петри. Крым» стало известно вечером 27 января. Пользователи соцсетей сообщали, что к картине подошел мужчина, по одежде похожий на сотрудника музея, вытащил полотно из рамы и удалился. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 164 УК (хищение предметов, имеющих особую ценность).

В Росгвардии заявили, что в обязанности сотрудников ведомства входит обеспечение безопасности посетителей и недопущение проноса запрещенных и опасных предметов, а за сохранность и безопасность экспонатов должна отвечать администрация музеев.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в похищении картины. Само полотно обнаружили на территории строящегося объекта в поселке Заречье в Одинцовском районе Подмосковья.

Архип Куинджи — русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. Он родился в Мариуполе 27 января 1842 года. Его картина «Ай-Петри. Крым» является образцом горного пейзажа. Она создавалась в период 1898-1908 годов, точная дата создания не установлена. Полотно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.