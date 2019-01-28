Суд Москвы отклонил иск Дмитрия Гудкова к Минюсту о регистрации в качестве председателя «Партии перемен»

Замоскворецкий суд Москвы отказал главе «Партии перемен» (в прошлом – «Гражданская инициатива») Дмитрию Гудкову в иске к Министерству юстиции России, которое ранее не зарегистрировало политика в качестве председателя партии. Об этом Гудков сообщил в своем фейсбуке.

Гудков рассказал, что в Минюст были поданы два документа: решение о выборе его председателем и новый устав партии. У министерства возникли претензии ко второму документу, и в итоге оно отклонило весь пакет.

Политик отметил, что на судебном заседании 28 января он оспаривал пакетный отказ, в Минюсте ему сказали, у министерства такие внутренние требования.

«Требования эти нигде не прописаны в законе: "Скажите, – спросил я, – а если завтра вы решите, что документы вам я должен подавать в костюме Супермена на дискете – это тоже станет законным?" Суд решил, что да, станет. Чиновники выше законодательной власти», – заявил Гудков.

По словам политика, в ближайшее время соберется политсовет партии, на котором примут решение о дальнейших шагах.

Напомним, «Партия перемен» подала в суд на Минюст России из-за отказа зарегистрировать политика Гудкова ее новым председателем в конце декабря прошлого года. До этого министерство также отказало партии в регистрации нового названия («Партия перемен» вместо «Гражданской инициативы») и нового устава.

Дмитрий Гудков и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак объявили о создании «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы» на встрече со своими сторонниками 15 марта 2018 года в преддверии президентских выборов. «Гражданская инициатива» была выбрана как платформа, поскольку уже являлась зарегистрированной партией.