Завершено расследование дела калининградца, опубликовавшего предсмертное письмо организатора взрыва в архангельском ФСБ

Обновление В первой версии заметки утверждалось, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Позднее стало известно, что материалы все еще у прокурора.

Завершено следствие по уголовному делу в отношении калининградского активиста Вячеслава Лукичева, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом «Новой» сообщила адвокат Мария Бонцлер.

Она уточнила, что дело находится у прокурора. Расследование дела было завершено в начале января.

По версии следствия, Лукичев опубликовал в посвященном анархизму и антифашизму Telegram-канале «Прометей» предсмертное письмо 17-летнего подростка, устроившего взрыв у входа в здание архангельского УФСБ, а также назвал его героем.

Адвокат Лукичева настаивает, что из текста следователи повыдергивали фразы, на основании которых эксперты пришли к выводу, что ее подзащитный якобы поддерживает теракт. «Да, у нас становится все меньше возможностей для протеста, но подумайте, что есть и другие способы борьбы», — приводила она цитаты из поста.

Бонцлер рассказывала ранее, что Лукичева задержали вместе с двумя знакомыми спустя неделю после взрыва, вечером 4 ноября, и около полутора суток продержали без сна и еды, требуя признательных показаний. После этого Лукичев написал явку с повинной, сейчас он находится под арестом.

Напомним, взрыв в здании архангельского ФСБ произошел 31 октября, устройство активировал 17-летний студент местного техникума. Сам подрывник тогда погиб, пострадали трое сотрудников спецслужб.