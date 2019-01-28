Из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines. Он может доставить в Венесуэлу 500 пассажиров, а может и вывезти из страны 500 человек

обновление 17:12 По информации «Новой газеты», на борту самолета, вылетевшего из «Внуково» в Каракас, пассажиров не было.

28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

Траектория рейса таинственного чартера «Москва — Каракас»

Рейс авиакомпании Nordwings, «Боинг 777» на 500 пассажиров

По нашей информации, вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа (видимо, планируется перелет без отдыха в аэропорту прибытия — И. М.).

По данным Flightradar24, прибытие российского «Боинга» в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

«Новая газета» пытается связаться с авиакомпанией, пока ответа нет. Российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно.

Своими планами вывезти из страны несколько сот россиян пока не делился и МИД России.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Ранее агентство Reuters сообщило, что его полномочия признал военный атташе страны в США Хосе Луис Сильва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

Испания, Великобритания, Франция и Германия заявили, что если президент страны Николас Мадуро не проведет в стране выборы в течение восьми дней, то они признают Гуайдо новым лидером. Венесуэла это условие отвергла.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».

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