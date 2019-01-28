Роскомнадзор обязал «Сбербанк.Онлайн» и 2GIS передавать данные спецслужбам

Роскомнадзор включил в список «организаторов распространения информации» (ОРИ) приложение «Сбербанк.Онлайн» и сервис онлайн-карт 2GIS, теперь они обязаны по первому требованию ФСБ предоставлять данные о пользователях, включая их личную переписку. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».

«Почему-то только на днях Роскомнадзор решил актуализировать данный реестр и внес туда свои решения, начиная с августа прошлого года», — отметили в «Роскомсвободе».

«Сбербанк.Онлайн» включили в список 25 января этого года, а 2GIS — 12 декабря 2018 года. Кроме того, Роскомнадзор дополнил реестр сайтами «Стихи.ру», «Проза.ру», АНО «Камчатский пресс-клуб», «Клиническая больница №5», Московского гребного клуба.

Последний раз в реестр вносили сайты в конце августа 2018 года, тогда в него включили блог-платформу «Живой журнал», сервис объявлений Avito, сайт онлайн-знакомств loveplanet.ru и российскую версию сервиса совместных поездок BlaBlaCar. Всего в реестр внесено 168 сервисов.

Напомним, согласно «закону Яровой», ОРИ должны хранить в течение шести месяцев содержание сообщений пользователей, а информацию о переписке хранить в течение года. В случае запроса от ФСБ, данную информацию ОРИ должны передать спецслужбам, а также предоставить ключи для дешифрования переписки.