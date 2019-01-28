Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша в исследовательских целях

Минздрав предложил увеличить квоты на ввоз гашиша (анаши, смолы каннабиса), гашишного масла, а также марихуаны для исследовательских целей, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве объяснили, что на данный момент оборот гашиша разрешен только для оперативно-розыскных целей, научной, учебной и экспертной деятельностей​. Однако исследование вещества поможет изучать «наркоманический потенциал препаратов».

В частности в Минздраве считают, что можно установить такие квоты: 50 г гашишного масла, 300 г гашиша, 1,1 кг марихуаны и 300 г тетрагидроканнабинола (все изомеры) в год. Исследования должен будет проводить ФГУП «Московский эндокринный завод».

Авторы поправок отметили, что к медицинскому применению препараты с каннабиоидами уже разрешены в США, Канаде, Великобритании, Испании и Италии.

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Напомним, с 1 ноября 2018 года в Великобритании разрешили легально приобретать и употреблять марихуану в медицинских целях. Врачам рекомендовано назначать каннабис только в том случае, если другие лекарства больному не помогают.

В середине октября марихуану легализовали в рекреационных целях в Канаде. Совершеннолетним гражданам разрешили покупать до 30 грамм каннабиса, масла на его основе и семена в лицензированных магазинах. Дома можно выращивать до четырех кустов конопли.

Употребление и продажа марихуаны в рекреационных целях с 2013 года разрешены также и в Уругвае. При этом с теми же целями употреблять каннабис можно в Австралии, Бразилии, Колумбии, Люксембурге и на Ямайке, но продавать его запрещено.