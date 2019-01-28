Мосгорсуд продлил арест активисту «Артподготовки» Рыжову на три месяца

Мосгорсуд продлил до 2 мая арест фигуранту дела движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) Сергею Рыжову. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитницу Елену Санникову.

Правозащитный медиапроект отмечает, что адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Светлана Сидоркина ходатайствовала о переводе Рыжова под домашний арест. По словам Санниковой, судья Елена Поспелова это ходатайство рассматривать не стала.

«ОВД-Инфо» сообщает, что судья была на стороне следователя, по словам которого «дело сложное, и не все свидетели опрошены». В связи с этим она постановила продлить арест активиста.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова к реальным срокам по делу «Артподготовки». Активистов признали виновных в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению теракта). Иванова осудили на семь лет колонии строгого режима, Дмитриева и Озерова — на восемь лет колонии строгого режима. Гособвинение запрашивало для них девять лет лишения свободы.

Напомним, Рыжову предъявили обвинение в подготовке к теракту (по ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 205 УК) на Театральной площади Саратова 5 ноября 2017 года. В этот день, как неоднократно заявлял лидер движения Вячеслав Мальцев, в России якобы должна была произойти революция. Рыжова задержали 1 ноября 2017 года в Саратове.

«Артподготовку» признали экстремистской и запрещенной в России в октябре 2017 года. Сам Мальцев летом 2017 года бежал за границу. Его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК).