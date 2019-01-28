СБУ опубликовала данные о загранпаспортах наемников «ЧВК Вагнера»

Загранпаспорта прилетавших в африканские страны наемников «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера» указывают на их связь с Главным управлением (ранее — ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

СБУ утверждает, что проанализировала загранпаспорта более тысячи наемников: «подавляющее большинство» было оформлено в УФМС 770001 по городу Москве, как и загранпаспорта обвиняемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, которых СМИ называли офицерами ГРУ. При этом у нескольких сотен из них номера документов, как у Петрова и Боширова, отличаются лишь последними тремя цифрами.

Ведомство также опубликовало список из 149 человек, которые, по их данным, в начале 2019 года принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в Судане.

Первой об этом сообщила британская газета The Times, однако представитель российского МИДа Мария Захарова опровергала это. По ее словам, российские частные инструкторы занимаются там только подготовкой местных силовиков.

Ранее, 25 января, СБУ также сообщала о том, что наемников «ЧВК Вагнера» доставляли в Судан на самолетах Минобороны. Так, согласно договору от 30 июля прошлого года с ООО «М-Инвест», которую СМИ связывают с предполагаемым владельцем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным, «223 летный отряд» Минобороны совершил восемь рейсов из Москвы в столицу Судана Хартум через сирийскую авиабазу Хмеймим.

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Напомним, в ноябре источники Bloomberg утверждали, что наемники «ЧВК Вагнера» работают в 10 африканских странах — помимо Судана и ЦАР, это также Ливия, Зимбабве, Ангола и другие страны. По данным агентства, в обмен на право на добычу полезных ископаемых они охраняют высокопоставленных чиновников, готовят военных, а также помогают с организацией предвыборных компаний. Так, по данным The Bell, в Судане добывает золото подразделение «М-Инвест» под названием Meroe Gold.