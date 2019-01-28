Умер участник ГКЧП Александр Тизяков

На 93-м году жизни умер бывший участник Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Александр Тизяков, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Прощание с советским политическим и общественным деятелем пройдет 29 января. Его похоронят на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Александр Тизяков родился в деревне на территории нынешней республики Татарстан. В начале 50-х он работал слесарем на заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге, а позднее стал инструктором Свердловского обкома ВЛКСМ и комсоргом ЦК ВЛКСМ на Всесоюзной стройке Свердловского завода железобетонных конструкций.

С 1956 года Тизяков работал технологом на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина (ЗиК), а впоследствии генеральным директором предприятия (с 1977 по 1991 год). Под его руководством на ЗиКе было создано более 20 видов зенитно-ракетных комплексов.

В 1988 году Тизяков возглавил Ассоциацию государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, а затем стал вице-президентом промышленного Союза СССР.

В 1991 году Тизяков вошел в ГКЧП. После провала августовского путча его арестовали и обвинили в участии в антигосударственном заговоре. В январе 1993 года Тизякова освободили, а в феврале 1994 года он был амнистирован указом президента Бориса Ельцина.

После выхода на пенсию Тизяков был членом экспертного совета при правительстве России и членом технического совета при губернаторе Свердловской области.