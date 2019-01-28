В Чечне обнаружили тело обстрелявшего передвижной пост МВД

В Сунженском районе Чечни в ночь с 25 на 26 января из автоматического оружия обстреляли передвижной пост МВД, сообщается на сайте ведомства.

В результате инцидента пострадали два сотрудника полиции. Они получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь.

Позднее при прочесывании лесной местности сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп одного из нападавших. Рядом с ним находился автомат Калашникова.

По предварительным данным, погибший — 23-летний житель ингушского поселка Пседах Мансур Бельтоев, который находился в федеральном розыске с октября 2017 года.

12 января в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней обстреляли автомобиль начальника ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

От полученных ранений погибли двое полицейских. Сам Эльджаркиев не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия)​.