Суд завершил допрос главного свидетеля обвинения по «Театральному делу»

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Сегодня, в понедельник 28 января, допрос главного свидетеля обвинения по «Театральному делу» Нины Масляевой завершен. Он длился в Мещанском суде два дня.

Количество противоречивых показаний (в первую очередь, о себе самой и своем «функционале»), путаницы и прямо-таки обескураживающей беспамятности в этом случае рекордное.

Самая повторяемая фраза: «Я не помню». Самая явная, с трудом сдерживаемая эмоция свидетельницы — раздражение. Самая массовая реакция зала — оторопь.

Выступление на процессе Нины Леонидовны Масляевой, главного бухгалтера «Седьмой студии» в течение почти трех лет, по ощущению тех, кто знаком с логикой и хотя бы вчерне с законодательством, способно развалить всю конструкцию следствия и прокуратуры. Так много в нем «дыр», которыми не преминули воспользоваться адвокаты.

Деятельность, мотивы, да и сама личность Нины Леонидовны после допроса защиты напоминали портрет маслом. Судья Ирина Аккуратова, возможно, сама того не желая, тоже положила ряд пастозных мазков:

— Вы сами себя вообще озадачивали вопросом, были ли на «Платформе» проведены мероприятия? Или вам это было безразлично? — задала судья вопрос к вечеру. — Мне это было безразлично, — чистосердечно заявила Масляева.

Адвокаты сделали солидарное заявление, они попросили, чтобы свидетельница из-за непримиримых противоречий в показаниях не покидала процесс, находилась в зале на всём его протяжении, как все участники.

Судья заявление отвергла. Масляеву отпустили отдохнуть.

Подробности завтра.