В Москве нашли мертвым экс-главу бывшего генподрядчика космодрома Восточный

Во дворе частного дома на Привольной улице в московском районе Жулебино нашли мертвым бывшего руководителя компании «Дальспецстрой» Дмитрия Савина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом погибшего нашли зарегистрированное на него оружие, пишет Интерфакс. По данным «Коммерсанта», смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, нанесенного из 7,62 мм карабина Browning acera.

Факт смерти Дмитрия Савина подтвердил его сын Михаил. Однако в разговоре с РБК он заявил, что его отец умер «по естественным причинам». В Следственном комитете по Москве начали доследственную проверку после обнаружения тела Савина.

Компания «Дальспецстрой» была главным подрядчиком строительства космодрома Восточный (ликвидирована в декабре 2016 года). В 2014 году ее руководителя Юрия Хризмана обвинили в хищении более 5 млрд рублей, выделенных на строительство космодрома (ч. 3 ст. 285 УК). Позднее он получил 11,5 года колонии.

На место Хризмана был назначен Дмитрий Савин. В марте 2015 года он ушел с поста главы компании и стал заместителем руководителя «Дальспецстроя», как сообщалось, «по собственному желанию».

В апреле того же года Савина уволили. Занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин сообщал, что отставка состоялась по его инициативе. «Поручил уволить бывшего главу “Дальспецстроя” Савина. Он не только скрыл проблему рабочих, но и устроил к себе жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч руб.», — написал он тогда в твиттере.

На место Савина назначили Юрия Волкодава, которого в данный момент обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). По версии следствия, ущерб от его действий составил более 100 млн рублей.