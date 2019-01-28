Верховный суд Крыма отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в уменьшении срока его заключения

Верховный суд Крыма отказал защите украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов, в уменьшении срока его заключения.

Защита настаивала на том, что суд первой инстанции неверно посчитал срок нахождения Балуха под стражей до вынесения приговора. По версии защиты, неправильно рассчитано время нахождения в СИЗО (день за полтора) и под домашним арестом, в том числе между двумя уголовными делами, и поэтому решение должно быть пересмотрено.

Суд оставил приговор — четыре года и 11 месяцев — без изменения.

Владимир Балух был задержан в декабре 2016 года по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Второй эпизод по дестабилизации работы изолятора появился во время нахождения Балуха под стражей (ч. 2 ст. 231 УК).

Активист был направлен в Керченскую колонию для отбывания наказания. В январе 2019 года Керченский горсуд отказал защите Балуха в условно-досрочном освобождении. Сам активист отказался участвовать в заседании, назвав его «цирковым представлением».