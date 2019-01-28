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ЦИК Украины зарегистрировал 22-го кандидата на пост президента страны

Политика

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента страны, сообщает УНИАН.

На должность главы государства претендуют руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ» Александр Данилюк (самовыдвиженец) и кандидат от партии «Свобода» Руслан Кошулинский.

Таким образом, украинский Центризбирком зарегистрировал 22 кандидата на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

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Согласно последним опросам (от 26 января), которые приводит УНИАН, наиболее популярным является кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (20,8%), вторую строчку занял кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (20,5%), на третьей позиции — действующий президент Украины Петр Порошенко (14,4%).

Как пишет «Страна.ua», на прошлых выборах президента в 2014 году участвовал 21 кандидат, рекордное число претендентов — 24 кандидата — баллотировались в 2004 году.

Теги:
цик, выборы, украина, ek
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