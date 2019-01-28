ЦИК Украины зарегистрировал 22-го кандидата на пост президента страны

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента страны, сообщает УНИАН.

На должность главы государства претендуют руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ» Александр Данилюк (самовыдвиженец) и кандидат от партии «Свобода» Руслан Кошулинский.

Таким образом, украинский Центризбирком зарегистрировал 22 кандидата на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Согласно последним опросам (от 26 января), которые приводит УНИАН, наиболее популярным является кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (20,8%), вторую строчку занял кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (20,5%), на третьей позиции — действующий президент Украины Петр Порошенко (14,4%).

Как пишет «Страна.ua», на прошлых выборах президента в 2014 году участвовал 21 кандидат, рекордное число претендентов — 24 кандидата — баллотировались в 2004 году.