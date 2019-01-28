«Коммерсант»: свидетеля по делу Белых обвинили в рейдерском захвате фанерного комбината

Генерального директора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслана Цуканова, одного из основных свидетелей обвинения по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвинили в захвате зданий и земельного участка Сокольского фанерного комбината в поселке Мурыгино.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и самоуправстве с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК).

Аналогичные обвинения предъявлены представителю НЛК Сергею Мартынову и конкурсному управляющему московской компании-банкрота ООО «Имущественный комплекс КБФ» («ИК КБФ») Илье Огородникову.

По версии следствия, обвиняемые незаконно завладели земельным участком фанерного комбината стоимостью более 9 млн рублей в интересах кредиторов «ИК КБФ».

Позднее в ноябре 2018 года рейдерским путем они захватили стоящие на участке цеха по переработке макулатуры и печати. Для этого, пишет «Коммерсант», Цуканов нанял частное охранное предприятие, сотрудники которого заняли помещение, угрожая расправой.

Захваченную недвижимость оформили на «ИК КБФ», утверждает следствие. Как отмечает издание, в декабре прошлого года администрация Мурыгино потребовала в суде признать недействительной продажу «ИК КБФ» зданий Сокольского комбината.

Об аресте Цуканова, Мартынова и Огородникова стало известно 26 января. В суде по делу Белых Цуканов выступал в качестве свидетеля стороны обвинения, который подтверждал, что экс-губернатор Кировской области общался с предпринимателем Юрием Зудхаймером.

Никиту Белых приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от Зудхаймера в размере 400 тысяч евро (ч. 6 ст. 290 УК) в обмен на покровительство в ведении бизнеса на территории Кировской области. Экс-чиновник свою вину отрицает.