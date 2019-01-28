Подростка в Москве облили горючим и подожгли в подъезде, он скончался. Подозреваемому 16 лет

В Москве арестовали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге сверстника в подъезде дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

По факту поджога возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в медицинских службах, пострадавший подросток скончался сегодня в 17:40 по мск. Перед этим он успел рассказать, что его облили жидкостью и подожгли.

Инцидент произошел вечером 24 января. По версии следствия, 15-летний подросток находился вместе с двумя сверстниками в подъезде жилого дома по улице Берзарина. На месте происшествия нашли пустую канистру, чувствовался запах керосина.

Девятиклассника госпитализировали с ожогом дыхательных путей и отравлением продуктами горения. Врачи диагностировали у него ожоги третьей и четвертой степени на 98% поверхности тела.