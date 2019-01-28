США объявили о введении новых санкций в отношении Венесуэлы

США ввели новые санкции против Венесуэлы. Об этом заявили советник президента США Джон Болтон и глава Минфина Стивен Мнучин во время пресс-брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

Санкции коснутся, в частности, венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, активы которой на 7 млрд долларов будут заблокированы. Мнучин выразил надежду, что введенные ограничения не повлияют на американского потребителя.

«Целью [санкций] является изменение поведения», — заявил глава Минфина США.

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