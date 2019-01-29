Минюст предложил прощать чиновникам взятки «вследствие обстоятельств непреодолимой силы»

Министерство юстиции предложило перестать наказывать должностных лиц за получение взяток, если избежать этого было невозможно из-за объективных обстоятельств. Это следует из описания поправок на портале проектов нормативных правовых актов, на который обратила внимание газета «Ведомости».

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов <..> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством не предусмотрено», — говорится в пояснительной записке.

В самом проекте примеры таких исключений не приводятся и характеризуются как наступившие «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». В пресс-службе министерства пообещали «Ведомостям» опубликовать их после начала общественного обсуждения проекта.

Работу над предложением, как отмечается в документе, в министерстве начали в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы. Партнерами Минюста выступают Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и Министерство труда.

Уголовная статья о получении взяток (ст. 290 УК) предполагает до 15 лет лишения свободы (в случае взяток в особо крупном размере — на сумму более 1 млн рублей). При этом средний размер взятки в прошлом году составлял чуть более 600 тысяч рублей, а всего за первые 9 месяцев 2018 года выявили взяток на 1,8 миллиарда рублей.