США предъявили Huawei обвинение в промышленном шпионаже и мошенничестве

Министерство юстиции США предъявило обвинение китайской телекоммуникационной компании Huawei, двум ее дочерним структурам и арестованной в Канаде финансовому директору Мэн Вэньчжоу, говорится в сообщении министерства.

Саму Huawei обвинили в промышленном шпионаже и попытке обойти анти-иранские санкции. Так, по данным Федерального бюро расследований, в 2012 году ее специалисты пытались украсть у американской T-Mobile данные о роботе-тестировщике Tappy: они тайно сфотографировали и измерили его, а позже похитили его часть, чтобы создать свой аналог.

А когда T-Mobile через год пригрозила компании иском, Huawei утверждала, что не имеет отношения к краже — это якобы совершили сотрудники самой T-Mobile. При этом компании уладили спор еще в 2017 году, отмечает агентство Reuters.

ФБР также рассказала о внутреннем письме для сотрудников Huawei от июля 2013 года, в котором сотрудникам предлагались бонусы за кражу интеллектуальной собственности других компаний.

Обвинения в мошенничестве при обходе анти-иранских санкций касаются предоставления американским властям недостоверной информации об отношениях со своим иранским подразделением. Хотя компания объявляла о выходе из числа его собственников, она, как в 2012 году писало Reuters, на деле оставалась его теневым бенефициаром.

По данным Минюста, к обходу санкций причастна финансовый директор и дочь основателя Huawei Technologies​ Мэн Ваньчжоу, которую задержали в начале декабря 2018 года в Канаде, а после отпустили под залог в 7,5 млн долларов. Сейчас она ожидает решения канадского суда по экстрадиции в США. Минюст также пообещал выдвинуть ей дополнительные обвинения по 13 пунктам.

МИД Китая, как передает Reuters, призвал США прекратить «безосновательное притеснение» китайских компаний, включая Huawei, а также отменить ордер на арест Ваньчжоу.