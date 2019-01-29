Московская мэрия поддержала ограничения на въезд в районы города для неэкологичных машин

Администрация Москвы поддержала идею о введении в городе в зон, въезд в которые будет запрещен автомобилям низких экологических классов, следует из письма мэра Сергея Собянина, опубликованного Советом по правам человека (СПЧ) при президенте.

Разработать проект введения зон ограничений в Москве, а также в Санкт-Петербурге на заседании 23 января поручил вице-премьер Максим Акимов, сообщает «Коммерсант». Соответствующие поручения были даны главам городов, Сергею Собянину и Александру Беглову, помогать им в разработке будут Минтранс, МВД, Минпромторг и Минприроды. Районы двух городов, в которые могут ограничить въезд, не указываются.

С предложеним ограничить въезд для автомобилей классов «Евро-3», «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0» в октябре прошлого года выступил Совет по правам человека. По данным агентства «Автостат», в 2016 году на их долю приходилось около 40% всех автомобилей в Москве.

Читайте также Все машины попадают в утиль

В июле прошлого года вступило в силу постановление правительства, которое ввело ряд новых дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Однако изменения все еще не были внесены в соответствующие ГОСТы и не начали применяться.