«Дождь»: структуры Евгения Пригожина займутся губернаторской кампанией Александра Беглова

Связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным политтехнологи могут получить контракты на информационное сопровождение губернаторской кампании Александра Беглова, исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга, утверждает телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Выборы губернатора в 2019 году назначены на единый день голосования 8 сентября, официально избирательная кампания стартует летом, однако соревнование за контракты на ее информационное сопровождение уже началось — их стоимость собеседник телеканала оценил в 600 млн рублей.

Так, Евгений Пригожин продвигает кандидатуру Ярослава Игнатовского, конкуренцию ему составляют политтехнологи начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева и команда вице-губернатора Петербурга Любови Совершаевой.

Источники телеканала в администрации президента считают, что контракты получат именно структуры Пригожина, которые уже начали принимать в кампании участие. Так, исследование «Медиалогии» показало, что связанные с ним, по данным РБК, издания, с момента назначения Беглова и.о. губернатора в октябре опубликовали о нем более тысячи положительных новостей: «Невские новости» — 745, РИА ФАН — 336 и Inforeaktor.ru — 254.

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Напомним, в ноябре источники Bloomberg утверждали, что связанные с Пригожиным политтехнологи участвовали в избирательной кампании нынешнего главы Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, а также в кампаниях на Мадагаскаре и в Конго. По данным агентства, в обмен на право на добычу полезных ископаемых они также охраняют высокопоставленных чиновников и готовят военных. «Коммерсант» утверждал, что социологические исследования в африканских странах, финансируемые Пригожиным, курировал именно Игнатовский.