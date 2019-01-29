Прокуратура заявила об отказе мигранта из Кыргызстана от слов о пытках в полиции по делу о взрыве дома

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин заявил, что задержанный в Магнитогорске гражданин Кыргызстана Хуснидин Зайнабидинов отказался от слов о пытках в полиции по делу о взрыве жилого дома. Его выступление на пресс-конференции приводит Ura.ru.

«Мужчина категорически отрицает, что к нему применялось насилие со стороны полиции, его жена также отказывается от своих слов», — сказал Лопин.

При этом у Зайнабидинова обнаружили телесные повреждения. Для проведения доследственной проверки полиция передала материалы служебной проверки в Следственное управление регионального Следственного комитета, уточняет Znak.com.

Напомним, Зайнабидинова задержали в Магнитогорске утром 16 января. По словам его жены Халимы, этим занимались сотрудники Федеральной службы безопасности: «Током били три раза. Он даже терял сознание, но его обливали водой и снова пытали. Все требовали, чтобы он признался, что взорвал дом [на проспекте Карла Маркса]».

Как утверждала Халима Зайнабидинова, после этого сотрудники ФСБ передали его в МВД, причем сотрудники полиции не принимали участие в избиениях. Когда она увидела его на следующий день в отделе, «у него на правой стороне лица были большие шрамы». Сейчас мужчина находится под арестом, решается вопрос о его экстрадиции.

В ФСБ не стали комментировать задержание, пресс-служба МВД в свою очередь опровергала связь с взрывом дома в Магнитогорске: его задержали, поскольку он находился в международном розыске за участие в массовых беспорядках в городе Ош на юге Кыргызстана в июне 2010 года. По словам Зайнабидиновой, они уехали из страны сразу, как только столкновения начались, поэтому ее муж не мог принимать в них участие.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек. По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако издания Znak.com, 74.ru и Baza в со ссылкой на собственные источники сообщали, что причиной взрыва мог быть теракт.