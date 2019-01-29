Россия опустилась на 138 место в Индексе Transparency о восприятии коррупции

В 2018 году Россия опустилась в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International, с 135-го места на 138, следует из доклада антикоррупционной организации.

В 2015 году Россия занимала 119-е место в рейтинге, а в 2016 году — 131-е. В 2018 году составители рейтинга дали России 28 баллов из 100 возможных, где 0 баллов оцениваются, как высокая степень коррупции, а 100 — полное отсутствие коррупции. На 138 строчке Индекса оказались Гвинея, Иран, Ливия, Мексика и Папуа-Новая Гвинея.

В докладе уточняется, что ухудшение позиции России обусловлено несколькими факторами: тренд на закрытие информации, введение специальных условий для определенных групп, ослабления ответственности за коррупцию, стремление к «изоляции» от международных институтов, а также имитационный тренд.

Лидерами, по мнению Transparency International, в Индексе восприятия коррупции стали Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87) и Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85). В первую десятку рейтинга вошли такие страны, как Норвегия, Нидерланды, Канада, Люксембург. Три последних места заняли — Южный Судан и Сирия (по 13 баллов) и Сомали.

Напомним, в сентябре 2018 года Transparency внесла Россию в список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Как отмечают эксперты, с 2014 по 2017 года по данному факту в России не возбудили ни одного уголовного дела. Кроме того, в российском законодательстве не предусмотрено наказание за подобное преступление.

Среди государств, активно противостоящих взяточничеству иностранным лицам, — США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия и Израиль.