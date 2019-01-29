Силовики задержали вице-губернатора Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля, отвечающего за вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

«Коваль задержан дома. Он находился в отпуске», — заявил собеседник агентства.

Источник РИА Новости утверждает, что задержание чиновника связано с его прошлой работой в одной из структур компании «Газпром». Собеседник ТАСС отмечает, что обыски проводятся в здании правительства Ленинградской области.

Согласно биографии Коваля на сайте администрации, чиновник работал в Законодательном собрании Ленобласти с 2011 по 2015 год, а также с 2009 по 2014 годы был замгендиректора «Газпром газораспределение». Коваль является членом «Единой России».