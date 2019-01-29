Минприроды уволило замглавы Росгеологии после «возмутительного видео» с его участием

Минприроды распорядилось уволить первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, который фигурирует в «возмутительном видео», заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Кроме того, Минприроды обратится в правоохранительные органы, чтобы они проверили финансово-хозяйственную деятельность Росгеологии по всем вопросам, которые курировал Горринг. Глава компании Роман Панов получил выговор, добавили в пресс-службе.

Видео, о котором идет речь, является монтажом разных моментов трансляции одной из онлайн-игр. Во время него Горринг рассказал о своей работе, в частности о встречах с главой НОВАТЭКом Леонидом Михельсоном. Уже бывший сотрудник Росгеологии утверждал, что у него на работе есть «четыре принцессы».

На записи также присутствует девушка, которой экс-работник компании предлагает рассказать «чатику», как ей «жизнь с Русланом Горрингом». Она сообщает, что ее сначала взяли на работу в Росгеологию, а потом уволили за то, что купила билеты в бизнес-класс, а не в первый класс. Но Горринг ее «помиловал» и взял на работу снова, чтобы она могла «стучать» на коллег.

В пресс-службе Росгеологии Daily Storm заявили, что «много же чего выбрасывают в интернете», а сотрудницы компании не жаловались на Горринга. При этом издание отмечает, что раньше Горринга звали Русланом Ганижевым и он был причастен к уголовному делу о взятке в размере пяти млн рублей.