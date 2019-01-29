ВЦИОМ: 11% россиян назвали теракт причиной трагедии в Магнитогорске

Социологи выяснили, что 11% россиян считают взрыв в доме Магнитогорска терактом, при этом 74% россиян связывают трагедию со взрывом бытового газа, заявили в ВЦИОМ.

«В первую очередь ответственность за произошедшее возлагается на коммунальные службы (42%) и самих жильцов дома (35%). Реже респонденты считают ответственными местные органы самоуправления (9%)», — говорится в результатах исследования.

Авторы соцопроса подчеркивают, что 61% населения опасается того, что аналогичная ситуация может случиться с ними или их близкими.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса, в результате которого обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако издания Znak.com и 74.ру в ночь на 2 января со ссылкой на собственные источники сообщили, что причиной взрыва мог быть теракт.

Позднее организация SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием активности террористических организаций, со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщила, что «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) взяло ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. В Следственном комитете призвали не доверять этой информации.