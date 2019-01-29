Росгеология: у Минприроды нет прав увольнять сотрудников компании и делать им выговоры

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не имеет права расторгать контракты с сотрудниками Росгелогии, а также не может делать им выговоры, заявили РБК в пресс-службе компании.

«Роман Панов [глава Росгеологии] не в прямом подчинении министра природных ресурсов», — объяснил сотрудник пресс-службы, отметив, что с первым замгенедиректора Росгеологии Русланом Горрингом контракт расторгли.

Собеседник издания в правительстве утверждает, что «формально» министр не может вынести дисциплинарное взыскание главе Росгеологии и уволить его зама, но в 738-ом постановлении правительства закреплено, что Росимущество (акционер госкорпорации — прим.ред.) формирует свою позицию на основании мнений отраслевых федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минприроды.

Ранее Минприроды распорядилось уволить первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, который фигурирует в «возмутительном видео», а Роману Панову вынести выговор.

Видео, о котором идет речь, является монтажом разных моментов трансляции одной из онлайн-игр. Во время него Горринг рассказал о своей работе, в частности о встречах с главой НОВАТЭКом Леонидом Михельсоном. Уже бывший сотрудник Росгеологии утверждал, что у него на работе есть «четыре принцессы».

На записи также присутствует девушка, которой экс-работник компании предлагает рассказать «чатику», как ей «жизнь с Русланом Горрингом». Она сообщает, что ее сначала взяли на работу в Росгеологию, а потом уволили за то, что купила билеты в бизнес-класс, а не в первый класс. Но Горринг ее «помиловал» и взял на работу снова, чтобы она могла «стучать» на коллег.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» в Росгеологии добавили, что информация о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий не подтвердилась.