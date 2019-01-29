Крымский бизнесмен похитил картину Куинджи для расплаты по долгам

Крымский бизнесмен Денис Чуприков, которого обвиняют в краже картины Архипа Куинджи, сделал это, чтобы расплатиться по долгам, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Он также рассказал, как полицейские обнаружили Чуприкова. В частности, сотрудники правоохранительных органов с помощью камер видеонаблюдения отследили, что человек с картиной сел в белый джип Mercedes и уехал. Номера машины оказались зарегистрированы на ООО «Мегаполис», гендиректором которого значился Чуприков.

О краже картины «Ай-Петри. Крым» стало известно вечером 27 января. Пользователи соцсетей сообщали, что к картине подошел мужчина, по одежде похожий на сотрудника музея, вытащил полотно из рамы и удалился. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 164 УК (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Вскоре полиция задержала подозреваемого в похищении картины. Само полотно обнаружили на территории строящегося объекта в поселке Заречье в Одинцовском районе Подмосковья.

После этого Минкульт поручил начать проверки систем безопасности крупнейших музеев страны, а также договоры об охране музеев между министерством и Росгвардией. Позже представитель министерства добавил, что картина Куинджи получила незначительные повреждения — потертости.