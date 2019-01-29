Департамент здравоохранения Москвы: врачам скорой помощи не давали указаний об ограничении госпитализаций

Врачам скорой помощи Москвы не давали указаний о сокращении числа госпитализаций, об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что при определении показаний для медицинской эвакуации врачами бригад скорой помощи не существует ограничений, нуждающихся пациентов при их согласии госпитализируют.

«Использованные в интернет-статье фотографии якобы распространенных на Станции материалов "Меры по снижению госпитализации" являются фальсификацией», — заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

Если же пациент отказывается от госпитализации, то динамическое наблюдение за его состоянием осуществляют бригады СМП, отделений неотложной медицинской помощи или врачи поликлиник. «Необходимо обратить внимание, что не все пациенты, обратившиеся в службу скорой помощи, нуждаются в медицинской эвакуации», — подчеркнули в столичном департаменте здравоохранения.

Накануне «Радио.Свобода» со ссылкой на заведующего одного из московских подстанций скорой помощи сообщило, что врачам дали установку сократить число госпитализаций. По его словам, это произошло после приема главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы им. А. С. Пучкова Николая Плавунова у заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Радио.Свобода» также опубликовало документ, называющийся «Меры по снижению медицинской эвакуации». В частности, в нем рекомендовалось врачам скорой помощи не настаивать на госпитализации пациентов.