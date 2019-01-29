ФСБ назвала «избыточным» предложение СПЧ ввести уголовное наказание за пытки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) считает, что в России нет необходимости вводить отдельное уголовное наказание за «пытки», следует из ответа службы, который размещен на сайте Совета по правам человека (СПЧ).

В ФСБ пояснили, что данное предложение является «избыточным», потому что за такие действия можно наказывать по пункту «д» 2-ой части статьи 117 (истязание с применением пытки) или по пункту «а» 3-ей части статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия) УК РФ.

Кроме того, ответ на рекомендации СПЧ пришел из Следственного комитета (СК), где выступили против создания единой базы данных о задержанных, доступной адвокатам и родственникам задержанных.

«Статьей 96 УПК РФ предусмотрен действенный механизм уведомления заинтересованных лиц о задержании подозреваемого. В частности, законодательно закреплено обязательное уведомление прокурора и близких родственников задержанного, а также право последнего на телефонный звонок», — говорится в документе. В ФСБ также отвергли эту идею.

Напомним, в конце декабря СПЧ реомендовал Минюсту и МВД дополнить Уголовный кодекс наказанием за пытки. В совете объяснили, что такая мера нужна, чтобы привести российское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Среди рекомендаций, которые подготовили в СПЧ, есть такая как введение практики, когда сотрудники колонии лично извиняются перед заключенными за неправомерные действия. Кроме того, члены совета выступили за проведение проверок на полиграфе сотрудников уголовно-исполнительной системы на склонность к агрессии, жестокости и насилию.