В Минфине допустили проблемы с обслуживанием госдолга Венесуэлы перед Россией. Это 3 млрд долларов

Из-за политического кризиса в Венесуэле могут возникнуть проблемы с обслуживанием госдолга страны перед Россией, который составляет более 3 млрд долларов. Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

«Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — сказал он.

Сторчак сообщил, что ближайший платеж Венесуэлы России по госдолгу намечен на конец марта и составляет более 100 млн долларов.

По его словам, в настоящее время нет просроченных сумм, Венесуэла платит по долгу перед Россией дважды в год: в сентябре и марте. Последний платеж был внесен 30 сентября 2018 года.

Как отмечает ТАСС, в ноябре 2017 года между Россией и Венесуэлой был подписан межправительственный протокол о реструктуризации задолженности размером 3,15 млрд долларов в течение 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет. Сторчак отметил, что в настоящее время сохраняется льготный период по госдолгу Венесуэлы.

«У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга», — объяснил замглавы Минфина России.

В Венесуэле в настоящее время разворачивается политический кризис. 23 января спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, предусматривающие блокировку ее активов на сумму 7 млрд долларов.

Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».