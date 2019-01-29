Протестующие перевозчики зерна планируют провести съезд в Краснодарском крае

Перевозчики зерна, выступающие против недобросовестной конкуренции на рынке, собираются провести собрание в Краснодарском крае, сообщил «Новой газете» один из участников протеста Андрей Грузденко.

Встреча региональных лидеров протеста может состояться уже в конце января – начале февраля 2019 года, рассказал он. По оценке Грузденко, на сегодняшний день в акциях протеста по всей стране принимают участие более пяти тысяч человек из восьми регионов России.

Темой для обсуждения грядущей встречи станет единый для рынка перевозок тариф. «Старших своих перевозчики отправят обсуждать единый тариф с заказчиками, – рассказал «Новой» Грузденко, сообщив, что к участию во встрече планируется привлечь экспортеров сельхозпродукции, заказчиков перевозок. – Нам нужно найти решение».

Напомним, что первыми к забастовке, начавшейся 20 января, присоединились водители в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. За неделю протест распространился еще на ряд регионов — Курскую, Липецкую, Воронежскую, Саратовскую и Тамбовскую области.

Официального лидера у протеста нет, однако активисты сообщили «Новой газете» о намерении создать объединение в ближайшее время. Рабочее название структуры — Профсоюз перевозчиков сельхозпродукции, сообщил Андрей Грузденко.

Участники акции выступают против недобросовестной конкуренции и низких тарифов на рынке перевозок. Под первым перевозчики подразумевают «перегрузы» — сокращая расходы на логистику, водители вынуждены перевозить грузы, масса которых в разы превышает установленные законом нормы. По мнению перевозчиков, эта практика имеет коррупционную составляющую, так как возить грузовики с перегрузом можно из-за того, что сотрудники пунктов весового контроля закрывают глаза на нарушения.