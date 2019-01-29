В результате протестов в Венесуэле задержали более 850 человек

В результате протестов в Венесуэле за период с 21 по 26 января задержали более 850 человек, в том числе 77 детей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла.

Агентство отмечает, что некоторым из задержанных детей – 12 лет.

По словам Колвилла, в результате протестов погибли не менее 40 человек, в том числе 26 человек были расстреляны проправительственными силами Венесуэлы, пятерых человек убили во время налетов на дома, 11 человек погибли во время ограблений.

В Венесуэле в настоящее время разворачивается политический кризис. 23 января спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, предусматривающие блокировку ее активов на сумму 7 млрд долларов.

Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».